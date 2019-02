Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Am 24. Februar fanden in den USA die Verleihungen der 91. Academy Awards statt. Taiko Studios (Wuhans) "One Small Step" wurde nach Angaben der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des CPC Wuhan Municipal Committee in der Kategorie Bester Animierter Kurzfilm (Animated Short) nominiert. Wuhan, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei, hat damit erneut für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt.



Die Motion Picture Association of America honorierte, dass auch durch Einfachheit Botschaften auf so starke Weise vermitteln werden können. Das 7 Minuten und 40 Sekunden lange Werk wurde von den Erfahrungen der ersten chinesischen Gruppe weiblicher Astronauten inspiriert. Mit der Unterstützung ihres Vaters, einem Schuhmacher, träumt Luna, ein chinesisch-amerikanisches Mädchen, davon, Astronautin zu werden. Lunas Streben nach ihrem Traum steht im Einklang mit dem Temperament der Stadt Wuhan: "Initiative ergreifen und Spitzenleistungen anstreben." Die Animation wurde mit zahlreichen Elementen der Stadt Wuhan versehen: Luna lebt im Optics Valley in Wuhan in der Nähe eines Hot and Dry Noodle Shops - eine der kulinarischen Spezialitäten von Wuhan.



Wie der Titel schon sagt, ist ein kleiner Schritt für Taiko ein großer Schritt für die Animationsindustrie von Wuhan. Wuhan ist eine Metropole in Zentralchina mit 10 Millionen Einwohnern. Es ist die Heimat von 89 Hochschulen und Universitäten mit fast 1,3 Millionen Studierenden vor Ort, was sie zu einer der weltweiten Städte mit der größten Anzahl an Studierenden macht. Wuhan ist zudem eine weltbekannte Kulturstadt, eine nationale Veranschaulichungsbasis für kulturelle und wissenschaftliche Integration. Die Stadt trat 2017 dem UNESCO Creative Cities Network bei und wurde das erste World Design Capital unter den chinesischen Binnenstädten.



Die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren diverse günstige Richtlinien für die Anmeldung von Haushalten und Wohnungen eingeführt, um junge Talente zum Verbleib zu bewegen. Um Wuhan zu einer Stadt des Unternehmertums zu machen, haben die zuständigen Behörden lokale Unternehmer tatkräftig unterstützt und Unternehmerteams aus anderen Städten angeworben, die Talente aus der ganzen Welt anziehen.



Die 7. Militärweltspiele werden im Oktober dieses Jahres in Wuhan stattfinden. Rund 10.000 Athleten aus mehr als 100 Ländern werden sich in Wuhan treffen, das der Welt eine moderne, harmonische, intelligente und saubere Stadt präsentieren wird.



