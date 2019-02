Mit nur 20 mm Dicke und 1,2 kg ist das 11,6-Zoll große R11 das weltweit kompakteste Tablet seiner Klasse perfekt für Fachkräfte im Außendienst

Durabook, die globale Marke der Twinhead International Corporation, hat sein "fully rugged" R11-Tablett mit einem Upgrade versehen. Das preisgekrönte Gerät verfügt jetzt über eine Intel-CPU der 8. Generation, einen Intel UHD 620 Grafikprozessor, DDR4-Speicher, Intel Dual Band Wireless AC 9260 und BluetoothV5.0. Für Transport- und Logistikunternehmen, Organisationen im Außendienst und Regierungsbehörden, die sich auf das Durabook R11 unter den anspruchsvollsten Bedingungen verlassen haben, schaffen die Verbesserungen ein leistungsfähigeres und zuverlässigeres Computertool für den Außeneinsatz.

The Durabook R11 Fully Rugged Tablet: Thin and Light with Enterprise-Class Performance (Photo: Business Wire)