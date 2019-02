BASF-Aktionäre benötigten im vergangenen Jahr starke Nerven: Ihr Investment verlor per Saldo 34% an Wert. In diesem Jahr eröffnet sich ein ganz anderes Bild, bislang steht ein Kursgewinn von rund 10% auf der BASF-Kurstafel. Wie heute bekannt wurde, will der Chemiekonzern trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten....

