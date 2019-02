Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings gibt zusätzliche Akquisition einer kommunal lizenzierten Immobilie in Michigan bekannt DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Expansion Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings gibt zusätzliche Akquisition einer kommunal lizenzierten Immobilie in Michigan bekannt 26.02.2019 / 09:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings gibt zusätzliche Akquisition einer kommunal lizenzierten Immobilie in Michigan bekannt - Die Investition beinhaltet 10 genehmigte Kultivierungslizenzen und eine Verarbeitungslizenz im Bundesstaat mit der größten Lizenz für medizinisches Cannabis VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 26. Februar 2019. Innovative Properties Inc., tätig als Nabis Holdings (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRAU: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung ("Letter of Intent", "LOI") eingegangen ist, um eine in der Stadt Bangor, Michigan, strategisch günstig gelegene Immobilie zu erwerben, die über kommunale Genehmigungen für zehn Anbaulizenzen und eine Verarbeitungslizenz für einen Gesamtwert von USD 775.000 verfügt . Durch diese strategische Investition besitzt Nabis insgesamt acht genehmigte Einrichtungen in Michigan, den Abschluss der Kaufabwicklung der fünf bereits am 17. Januar 2019 angekündigten und zwei bereits am 24. Januar 2019 angekündigten Objekte vorausgesetzt. Das Unternehmen prüft derzeit weitere kommunal genehmigte Standorte im Bundesstaat und in anderen Bundesstaaten mit begrenzten Lizenzen. Es wird erwartet, dass der Anbau in dieser Liegenschaft 3. Quartal 2019 mit einem erwarteten Ertrag des ersten Erntezyklus beginnen wird, um etwa 3.750 Pfund pro Ernte und etwa über 22.000 Pfund pro Jahr zu produzieren. Eine Finders-Fee ist im Zusammenhang mit dieser Transaktion an einen unabhängigen Dritten zu zahlen. Der LOI unterliegt der endgültigen Dokumentation und der Kaufabschluss wird voraussichtlich im März 2019 abgeschlossen sein. Über Innovative Properties Inc. (tätig als Nabis Holdings) Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Im Auftrag des Board of Directors "Shay Shnet" Shay Shnet CEO und Director Für weitere Fragen: Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 26.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 781031 26.02.2019 ISIN CA4576773002 AXC0089 2019-02-26/09:04