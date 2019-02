Deutsche Rohstoff AG: Tin International verkauft Gottesberg Lizenz an Anglo Saxony Mining DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Tin International verkauft Gottesberg Lizenz an Anglo Saxony Mining 26.02.2019 / 09:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Rohstoff AG: Tin International verkauft Gottesberg Lizenz an Anglo Saxony Mining Verkaufspreis beträgt 50.000 EUR in bar und 2 Mio. Aktien von Anglo Saxony Mining Mannheim/Leipzig. Tin International AG (TIN) verkauft ihre im sächsischen Vogtland gelegene Lizenz "Gottesberg II" an Anglo Saxony Mining Limited (ASM). Anglo Saxony Mining Limited ist eine in London ansässige, nicht börsennotierte Gesellschaft, die neben Zinnprojekten in England vor allem die ebenfalls im Erzgebirge gelegene Lizenz "Breitenbrunn Indo" entwickelt. Das zuständige Sächsische Oberbergamt in Freiberg gab bereits die Zustimmung, dass die Lizenz "Gottesberg II" von der Tin International AG auf die Saxore Bergbau GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Anglo Saxony Mining Limited, übertragen wird. TIN erhält für den Verkauf der Gottesberg Lizenz an Anglo Saxony Mining Limited 50.000 EUR in bar und 2 Mio. ASM Aktien. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,5 % an ASM. Tin International AG hat damit alle ehemals gehaltenen Lizenzen erfolgreich veräußert oder zurückgegeben. Die Deutsche Rohstoff AG ist mit 74 % an der Tin International AG beteiligt. Mannheim, 26. Februar 2019 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag Tel. +49 621 490817 0 info@rohstoff.de 26.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781023 26.02.2019 ISIN DE000A0XYG76 DE000A1R07G4 AXC0091 2019-02-26/09:07