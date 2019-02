BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen und die FDP haben in einer jüngsten Umfrage gewonnen, während die SPD stagniert. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kommen die Grünen auf 15,5 Prozent, und die FDP erreicht 9,5 Prozent und damit jeweils einen halben Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

CDU/CSU mit 29,5 Prozent und Linke mit 9 Prozent verlieren jeweils einen halben Punkt. Die SPD hält laut der aktuellen Erhebung, für die vom 22. bis zum 25. Februar insgesamt 2.048 Personen befragt wurden, mit 18 Prozent ihren Wert aus der Vorwoche ebenso wie die AfD mit 14 Prozent.

"Ohne und gegen die Union kann nicht regiert werden", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Ihre potentiellen Wunschpartner Grüne und FDP legen zu. Anders als die derzeitige schwarz-rote Bundesregierung hätte eine Jamaika-Koalition eine klare Mehrheit." FDP-Chef Christian Lindner hat allerdings Spekulationen über Absprachen für eine eventuelle Jamaika-Koalition als "aus der Luft gegriffen" zurückgewiesen und betont, er rechne mit einer großen Koalition bis 2021. "Dass wir andernfalls gesprächsbereit wären, ist seit langem bekannt - unsere Bedingungen sind es aber auch", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter.

February 26, 2019

