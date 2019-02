FRANKFURT (Dow Jones)--Die Global Fashion Group (GFG), ein Online-Modemarktplatz in Schwellenländern, hat im vierten Quartal an die Entwicklung des Vorquartals angeschlossen und den Umsatz weiter gesteigert. Gleichzeitig wurde der Verlust deutlich verringert. Das Luxemburger Unternehmen, an dem auch Rocket Internet beteiligt ist, profitierte dabei von einer größeren Kundenzahl und einem höheren Nettowarenwert.

Der bereinigte operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich in den drei Monaten per Ende Dezember auf 3,8 Millionen Euro, nach einem EBITDA-Verlust von 21,4 Millionen im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg auf 356,6 von 328,0 Millionen Euro, währungsbereinigt war es ein Plus von 17,7 Prozent, nominal von 8,7 Prozent.

Die Bruttomarge legte leicht auf 38,8 Prozent von 38,0 Prozent zu. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf minus 1,1 Prozent von minus 6,5 Prozent.

"Es war ein Jahr mit signifikantem Fortschritt für die GFG", sagten die beiden CEOs Christoph Barchewitz und Patrick Schmidt. Im Gesamtjahr sei die Zahl der aktiven Kunden um 14,7 Prozent auf 11,4 Millionen gestiegen. Der Nettowarenwert nahm wechselkursbereinigt um knapp 23 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro zu. Umgesetzt wurden rund 1,56 nach 1,10 Milliarden Euro. Der bereinigte EBITDA-Verlust konnte in etwa halbiert werden auf knapp 50 Millionen Euro.

Die Global Fashion Group ist mit den Online-Mode-Plattformen Dafiti in Lateinamerika, Lamoda in Osteuropa, The Iconic in Australasien und Zalora in Südostasien vertreten. An der Global Fashion Group ist neben Rocket Internet unter anderem auch der schwedische Investor Kinnevik AB beteiligt.

