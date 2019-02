IRW-PRESS: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem als Aussteller auf der PCHi 2019 in Guanzhou, China

Sirona Biochem als Aussteller auf der PCHi 2019 in Guanzhou, China

Vancouver, British Columbia - 26. Februar 2019 - Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen auf der Personal Care and Homecare Ingredients Trade Show (PCHi 2019) - einer Fachmesse für Körperpflege- und Haushaltsprodukte, die von 26.-28. Februar 2019 in Guanzhou, China stattfindet - als Aussteller präsentieren wird. Die Fachmesse PCHi 2019 ist Chinas wichtigste Plattform für den Einkauf von internationalen Körperpflegeprodukten (https://www.pchi-china.com/en/). Sirona wird neben seinen Anti-Falten- und Anti-Aging-Wirkstoffen vor allem den neuartigen Hautaufheller TFC-1067 bewerben.

Unterstützung erhält Sironas Geschäftsentwicklungsteam in China von einer großen chinesischen Vertriebsgesellschaft für Kosmetika. Die Vertriebsgesellschaft arbeitet auf Basis einer Absichtserklärung eng mit Sirona zusammen, um gemeinsam eine optimale Vermarktungsstrategie für das Produkt TFC-1067 im chinesischen Markt für Hautaufhellungspräparate zu entwickeln. Auf der PCHi 2019 wird Sironas Technologie einem Fachpublikum von rund 75 Kosmetikfirmen und zahlreichen Marktexperten vorgestellt. Das mit der Umsetzung beauftragte Geschäftsentwicklungsteam verfügt über gute Ortskenntnisse und das entsprechende Know-how, um diese großartige Chance für Sirona nutzbar zu machen.

Dank der Bemühungen von PRC Partners Limited konnte Sirona ein starkes und erfahrenes Team zusammenstellen, das über die entsprechenden Fertigkeiten verfügt, um in diesem Markt eine optimale Vermarktungsstrategie umzusetzen. Der internationale Markt für Hautaufhellungspräparate dürfte bis zum Jahr 2024 ein Handelsvolumen von 31,2 Milliarden US-Dollar erreichen. (1)Global Industry Analysts(März 2018). Obsession with Lighter Skin Tones in Asia, the Middle East & Africa Drives Opportunities in the Global Skin Lighteners Market (Der Trend zu heller Haut in Asien, im Mittleren Osten und in Afrika eröffnet tolle Chancen auf dem Weltmarkt für Hautaufhellungsprodukte); Quelle: https://www.strategyr.com/MarketResearch/Skin_Lighteners_Market_Tren ds.asp

. Den größten und wachstumsstärksten Marktanteil hält Asien.

Sirona möchte sich auch für die große Unterstützung der zuletzt angekündigten Finanzierungstransaktion bedanken, die bereits bei der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange eingereicht wurde. Für die Durchführung der Platzierung bedarf es noch der abschließenden Genehmigung der eingereichten Dokumente durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Sobald das Unternehmen die TSXV-Genehmigung erhält, erfolgt eine entsprechende Pressemitteilung.

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Nähere Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten Sie über:

Christopher Hopton, CFO

Sirona Biochem Corp.

E-Mail: chopton@sironabiochem.com

Sirona Biochem weist darauf hin, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen sein könnten. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sind lediglich um Prognosen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der relevanten Informationen gültig sind, sofern nicht explizit anders angegeben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten sich bedingt durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten der Geschäftstätigkeit von Sirona Biochem erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Sirona Biochem explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem Aussagen über: den Fortschritt und Zeitplan seiner klinischen Studien; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Entwicklung, der Erprobung, dem Erhalt der behördlichen Genehmigung, der Produktion oder der Vermarktung seiner Produkte; unerwartete Nebenwirkungen oder die unzureichende Wirksamkeit seiner Produkte, die zu einer Verzögerung oder Verhinderung der Produktentwicklung oder -vermarktung führen könnten; den Umfang und die Gültigkeit des Patentschutzes für seine Produkte; den Mitbewerb anderer Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen; und die Fähigkeit, weitere Finanzmittel zur Unterstützung seiner Betriebstätigkeit aufzubringen. Sirona Biochem ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46023

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46023&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82967 M1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA82967M1005

AXC0099 2019-02-26/09:16