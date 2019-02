Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,80 Euro belassen. Dank des Geschäfts mit digitalen Inhalten und Marketing habe das Wachstum aus eigener Kraft ihre Annahme übertroffen, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die operative Gewinnmarge (Ebitda) des Werbedienstleisters liege über ihrer Prognose und auch leicht über der Markterwartung. Stark sei außerdem der Ausblick auf das erste Quartal 2019./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-02-26/09:23

ISIN: DE0007493991