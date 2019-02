Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 74 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Chemiekonzerns sei schwach ausgefallen, die Zielsetzung für 2019 realistisch, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine starke Erholung sei aber nicht in Sicht. Der Experte kürzte seine Schätzungen deutlich, hält aber die langfristige Vermögensqualität weiterhin für attraktiv. Das Papier sei werthaltig./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144