Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat von 590 auf 700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Von der Marktkonsolidierung könnten die Aktien von Online-Essenslieferanten profitieren, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Anbieter dürften sich nun auf ihre Kernmärkte fokussieren und die geographischen Randaktivitäten verkaufen. Die Erlöse sollten in die Verteidigung der Wettbewerbsfähigkeit reinvestiert werden. Bei Just Eat bleibe sie bei "Hold" wegen der Ungewissheit um die Vorstandsbesetzung und der Reinvestitionsstrategie. Sie berücksichtigt aber bereits einen Verkauf des Brasilien-Geschäfts./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 18:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-02-26/09:26

ISIN: GB00BKX5CN86