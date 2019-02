Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca kann einen wichtigen Erfolg in einer zulassungsrelevanten Studie mit seinem Krebsmittel Lynparza vorweisen. Dank der Arznei kann das Fortschreiten der Krankheit bei Patienten mit einer bestimmten Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs verlangsamt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Lynparza sei damit die erste Medizin einer bestimmten Art, die sich bislang in einer Studie der Phase III als wirksam erwiesen habe. Astrazeneca und sein Entwicklungspartner Merck & Co aus den USA wollen die genauen Daten auf einem anstehenden Medizinerkongress vorstellen.

Lynparza zählt zu den wichtigsten neuen Krebsmitteln und großen Hoffnungsträgern bei Astrazeneca . Das Mittel, das bereits für die Behandlung von Eierstockkrebs zugelassen ist, stand im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von knapp 650 Millionen Dollar für knapp 11 Prozent der Gesamterlöse im Onkologiegeschäft des Konzerns./tav/bgf/mis

ISIN GB0009895292

AXC0108 2019-02-26/09:32