Am Montag hatte der deutsche Leitindex noch ein Jahreshoch markiert, am Dienstag geht es zunächst abwärts. Größter Verlierer ist die Covestro-Aktie. Für BASF-Papiere geht es trotz Gewinneinbruchs bergauf.

Nach einem starken Wochenbeginn an der Frankfurter Börse sichern sich Anleger am Dienstag zunächst ihre Gewinne. Der deutsche Leitindex Dax startet mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 11.446 Punkten - und gibt damit seine Gewinne vom Vortag komplett wieder ab.

Am Montag hatte er im Tagesverlauf mit 11.542 Punkten ein Jahreshoch erreicht und am Abend 0,4 Prozent höher bei 11.505 Punkten geschlossen. Für Erleichterung bei den Investoren hatte insbesondere die Verlängerung der Verhandlungsfrist im Handelsstreit zwischen den USA und China gesorgt.

Dies hatte zunächst auch den asiatischen Börsen Aufwind gegeben, doch drehten die Kurse am Dienstag ins Minus. Der japanische Leitindex Nikkei schloss beim Stand von 21.449 Punkten 0,4 Prozent im Minus, der chinesische Bluechip-Index CSI 300 verlor rund ein Prozent.

Zwiespältige Signale sendet das GfK-Konsumklima-Barometer für den Monat März. Zwar bleibt die Stimmung der deutschen Verbraucher trotz zunehmender Rezessionsangst stabil, ergab die Umfrage der Gesellschaft für Konsumklima (GfK) unter 2000 Verbrauchern. Deren Konjunkturerwartungen allerdings trübten sich den fünften Monat in Folge ein und sind nun so negativ wie seit drei Jahren nicht mehr.

Der anhaltende Handelskonflikt zwischen Europa, China und den USA verunsichere die Verbraucher zunehmend, interpretieren die Studienautoren das Ergebnis. Verbraucher befürchteten für Deutschland als stark exportorientierte Volkswirtschaft negative Konsequenzen, sollten die Zöllen steigen. Auch der Brexit sorge weiterhin für Verunsicherung.

