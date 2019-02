(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Willich 25.02.2019 17:32

Das auf digitale Transformation spezialisierte Technologieunternehmen Braintags mit Sitz in Willich bei Düsseldorf hat in einem über 2 Jahre dauernden Projekt die gesamte eCommerce Architektur der Verbundgruppe expert neu konzipiert und auf Basis eigener Technologien abgelöst.

Nach einem gewonnenen Pitch gegen namhafte große Softwareunternehmen, bei dem Braintags insbesondere durch seine langjährige Erfahrung bei der Konzipierung und Erstellung komplexer und hochindividueller Softwareapplikationen im eCommerce Umfeld überzeugte, zeichnete Braintags sowohl für Konzeption, Projektmanagement und Programmierung verantwortlich als auch seit dem GoLive im Mai 2018 für das Hosting, den Betrieb und die Weiterentwicklung der neuen eCommerce Plattform von expert. Neben den bereits laufenden Modulen Online Shop und CMS werden in den nächsten Monaten weitere Applikationen der Braintags Seamless Commerce Suite in die expert Digitalarchitektur implementiert.

Für den auf expert Seite für das Projekt gesamtverantwortlichen eCommerce Geschäftsbereichsleiter Marcus Willbold sprachen für die Braintags Suite neben den Basisfunktionalitäten der Standardmodule besonders die Möglichkeiten der Software, auf die spezifischen und hochkomplexen Anforderungen einer Verbundgruppe eingehen zu können. Sowohl konzeptionell, aber auch technologisch.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Müller ergänzt hierzu:

"Hohe wirtschaftliche Zielsetzungen im eCommerce Segment auf der einen Seite und komplexe verbundgruppenspezifische Anforderungen auf der anderen Seite haben die Technologie- und Partnerauswahl nicht leicht gemacht. Bei der Auswahl von Braintags als Technologie- und Umsetzungspartner hat uns sowohl die lange Erfahrung bei Konzeption und Umsetzung von Großprojekten als auch die Flexibilität der Technologieplattform überzeugt. Mit dem jetzt vorliegenden Ergebnis sind wir sehr zufrieden und sind zuversichtlich, auch für die zukünftigen Herausforderungen im eCommerce technologisch sehr gut aufgestellt zu sein."

"Das Ergebnis stellt aktuell eine der besten Verbundgruppen eCommerce Plattformen in Europa dar und bietet Braintags herausragende wirtschaftliche Möglichkeiten in diesem Segment." so Dr. Christian Derichs CEO der Braintags GmbH

Braintags ist ein hochspezialisiertes Beratungs- und Umsetzungsunternehmen im Bereich der digitalen Transformation mit einem Schwerpunkt auf BtoC und BtoB Seamless Commerce Lösungen.

Mit 19 Jahren Erfahrung, eigenen Technologiepatenten und einer Vielzahl erfolgreich umgesetzten Projekten, ist Braintags dank seines hybriden Ansatzes aus Beratung und Umsetzung Pionier und Benchmarker im Bereich der digitalen Transformation.Kernkompetenz ist neben der Erarbeitung und Überprüfung von Digitalstrategien, die Konzeption, Programmierung und Betreibung komplexer digitaler Infrastrukturen.

Der USP und Markenkern von Braintags besteht neben dem herausragenden und auf Erfahrungswerten basierenden Experten Know How in der parallelen Verwendung von eigenen Technologiepatenten und modernster Standardtechnologie und der damit einhergehenden Möglichkeiten, hochindividuell und unabhängig auf Kundenanforderungen eingehen zu können. Auf dieser Basis sind in den vergangenen 19 Jahren zahlreiche digitale Infrastrukturlösungen für namhafte internationale Konzerne und große mittelständige Unternehmen entstanden, überwiegend bestehend aus individuellen e-commerce Lösungen und Webportalen sowie Applikationen aus den Bereichen CRM- und Data Asset Management.

Basis für sämtliche Entwicklungen ist NetRelay®. Ein von Braintags entwickelter und patentierter Java Application Server, welcher auf Applikationsseite als Software Suite im Seamless Commerce Umfeld fungiert. Der hierauf basierende Geschäftszweig der Braintags GmbH "Software & Integrations" wird konsequent ergänzt durch die Bereiche:

- Digital Consulting

- Web- & UX-Design

- Hosting & IT-Support

und verschafft Braintags eine herausragende Wettbewerbsposition im digitalen Sektor.

