Eine skeptische Studie des Bankhauses Lampe hat den Aktien von Kion und Jungheinrich am Dienstag zugesetzt: Kion-Papiere sanken im MDax um 2,2 Prozent auf 52,60 Euro und Jungheinrich-Anteile kosteten im SDax mit 27,24 Euro rund zwei Prozent weniger als tags zuvor.

Analyst Gordon Schönell stellte die Anleger auf ein Ende des Booms in der Staplerbranche ein. Die Wachstumsdynamik dürfte in diesem Jahr auf dem für beide Unternehmen so wichtigen europäischen Markt deutlich abnehmen, so der Experte. 2020 rechnet er dann sogar mit einem Rückgang.

Kion-Papiere empfahl der Experte daher mit einem Kursziel von 46 Euro zu verkaufen. Jungheinrich ist für ihn eine Halteposition mit leichten Rückschlagsrisiko auf den fairen Wert von 26,50 Euro./ag/mis

ISIN DE0006219934 DE000KGX8881

AXC0115 2019-02-26/09:47