Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 26.02.2019 Kursziel: EUR 9,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Term Sheet über Auslizenzierung nach Russland Mit der Unterzeichnung eines Term Sheet über eine Auslizenzierung von co.don chondrosphere an das Moskauer Biopharmazieunternehmen Generium JSC wird CO.DON zukünftig auch auf dem russischen Markt mit einem autologen matrixassoziierten Kniegelenkknorpelprodukt vertreten sein. Für die Lizenzvergabe von co.don chondrosphere erhält CO.DON neben Upfront- und Milestone-Payments auch eine Beteiligung an den von Generium zukünftig erzielten Umsätzen. Durch die Auslizenzierung gelingt CO.DON der Eintritt in einen Wachstumsmarkt, ohne dass das für die Deckung der Anlauf- und Markterschließungskosten erforderliche Kapital bereitgestellt werden muss. Damit ist der Eintritt in den russischen Markt aus unserer Sicht zu attraktiven Bedingungen gelungen. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten von EUR 9,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Aus einer Monte-CarloSzenarioanalyse ergeben sich Kursziele zwischen EUR 12,60 (Best Case) und EUR 7,10 (Worst Case). Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 4,19 ergibt sich im Base Case-Szenario ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 129,1%. Wir bestätigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17609.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

