Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heute wird Premierministerin Theresa May dem britischen Parlament über die Verhandlungen mit Brüssel im Rahmen des "Brexit"-Prozesses berichten, bevor das Unterhaus ("House of Commons") morgen über einen änderbaren Regierungsantrag für das weitere Vorgehen abstimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...