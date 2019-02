Der weltberühmte Investor, Warren Buffett, hat gerade seine neuesten Käufe vorgestellt und die Aktien, die er in das Portfolio von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) aufgenommen hat, könnten dich überraschen. Der Ruf des Orakels von Omaha bei der Auswahl großartiger Investitionen macht seine vierteljährlichen Quartalsberichte zu unverzichtbaren Nachrichten, also schauen wir uns die Topaktien an, auf die er jetzt sein Geld setzt. Ein Fuß auf dem Gaspedal Warren Buffett besaß am Anfang von ...

