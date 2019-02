"Wir haben unsere Wachstumsstrategie 2018 erfolgreich fortgesetzt und den Kernumsatz währungsbereinigt um 6,4% gesteigert, was leicht über unserem Zielkorridor von 4-6% liegt. Wir haben in allen Regionen Wachstum gesehen und profitieren von unserer stetigen Expansion in Märkte ausserhalb Europas, wo das Wachstum bei aseptischen Kartonverpackungen von Megatrends wie demografische Veränderungen, steigendem verfügbaren Einkommen und Urbanisierung getragen wird", so Rolf Stangl CEO von SIG.Insbesondere die Region Asien-Pazifik verzeichnete im Berichtsjahr ein starkes Ergebnis, mit einem robusten Wachstum ...

