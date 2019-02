FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Kursen an Europas Börsen geht es im frühen Handel am Dienstag leicht nach unten. Etwas gedrückt wird die Stimmung von den Vorlagen: In New York fielen die Kurse im Verlauf deutlich unter die Höchststände zurück, und in Asien ging es überwiegend etwas abwärts. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 11.471 Punkte, im Tagestief stand der Index bei 11.443. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.270 Punkte nach unten.

Impulse könnten vom US-Verbrauchervertrauen am Nachmittag ausgehen sowie von neuen Daten vom US-Immobilienmarkt. Zudem äußert sich US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats zur Geldpolitik. In Europa ist derweil das französische Verbrauchervertrauen über den Prognosen ausgefallen. Der GfK-Konsumklima-Index entsprach der Prognose.

Am Devisenmarkt hat das Pfund mit Aufschlägen auf Medienberichte reagiert, dass Premierministerin Theresa May dem britischen Parlament am 12. März die Möglichkeit einräumen möchte, den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU zu verschieben, sollten die Parlamentarier ihren Deal mit der EU weiter ablehnen. Das Pfund notiert bei 1,3150 Dollar nach Ständen von unter 1,3100 Dollar am Vortag. Daneben hat Labour angekündigt, ein zweites Referendum zum Brexit zu unterstützen.

BASF mit gemischten Zahlen - "Ausblick okay"

Positiv bewerten Händler die Perspektiven von BASF. "Der Ausblick ist okay", sagt ein Marktteilnehmer. BASF rechnet mit einem Anstieg des EBIT vor Sondereffekten von 1 bis 10 Prozent. Der Konsens geht lediglich von einem Plus von 1 Prozent aus. Zu den Zahlen zum vierten Quartal heißt es, diese sähen auf den zweiten Blick besser aus als auf den ersten. Zwar liege der Nettogewinn deutlich unter den Erwartungen, das EBIT vor Sondereffekten aber darüber.

Bereits am Montagnachmittag hatte es geheißen, es komme weniger auf die Zahlen als vielmehr auf den Ausblick an. Zudem sei der Markt vorsichtig positioniert. In den vergangenen Tagen hatte die Aktie gegen den Trend nachgegeben. Für BASF geht es im frühen Geschäft kräftig um 2,6 Prozent nach oben.

Leicht positiv bewertet ein Marktteilnehmer Deutsche Wohnen. Das Berliner Landgericht hat den Verkaufsstopp von Wohnungen in der Karl-Marx-Allee an das private Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen gekippt. "Allerdings sind die Bestrebungen der linken Senats-Regierung zur Enteignung der Deutschen Wohnen damit nicht vom Tisch", warnt ein Marktteilnehmer. Die Aktie notiert im frühen Geschäft wenig verändert.

Aixtron mit guten Zahlen und schwachem Ausblick

Besser als erwartet sind die Quartalszahlen von Aixtron ausgefallen, sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisseite. Stören könnten sich die Anleger allerdings am Ausblick. Der Maschinenbauer strebt einen Umsatz von 260 bis 290 Millionen Euro an, bleibt damit aber unter der Marktschätzung. Auch das Bruttomargenziel liegt klar unter Konsens. Aixtron verlieren 7,7 Prozent.

Ströer gewinnen 2,4 Prozent. Das EBITDA liege leicht über den Erwartungen, so der Händler. Zudem spricht Ströer von einem starken Start ins neue Geschäftsjahr. "Das sollte den Kurs stützen", sagt ein Händler. Insgesamt liege der Ausblick aber im Rahmen der Erwartungen.

"Im Rahmen der Erwartungen", so ein Händler zu den Zahlen von Xing. Der Kurs sollte aber von der Sonderdividende profitieren. Wegen der günstigen Liquidität will Xing die Aktionäre mit 3,56 Euro Sonderdividende je Anteilsschein bedienen. Zugleich wird die reguläre Dividende um 27 Prozent auf 2,14 Euro erhöht. Xing steigen 1,7 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.271,49 -0,26 -8,52 9,00 Stoxx-50 3.016,43 -0,21 -6,31 9,29 DAX 11.470,40 -0,30 -34,99 8,63 MDAX 24.303,86 -0,23 -55,56 12,58 TecDAX 2.612,21 -0,45 -11,78 6,61 SDAX 10.882,75 -0,23 -25,09 14,45 FTSE 7.130,27 -0,74 -53,47 6,77 CAC 5.216,69 -0,29 -15,15 10,27 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,10 -0,01 -0,14 US-Zehnjahresrendite 2,66 0,00 -0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9.26 Uhr Mo, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1355 -0,04% 1,1355 1,1341 -1,0% EUR/JPY 125,87 -0,23% 125,83 126,00 +0,1% EUR/CHF 1,1359 -0,05% 1,1360 1,1352 +0,9% EUR/GBP 0,8634 -0,27% 0,8629 0,8690 -4,1% USD/JPY 110,86 -0,19% 110,81 111,11 +1,1% GBP/USD 1,3153 +0,25% 1,3156 1,3052 +3,1% Bitcoin BTC/USD 3.789,25 -0,91% 3.786,75 3.817,75 +1,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,32 55,48 -0,3% -0,16 +20,1% Brent/ICE 64,73 64,76 -0,0% -0,03 +19,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,77 1.326,70 -0,1% -1,94 +3,3% Silber (Spot) 15,84 15,89 -0,3% -0,05 +2,2% Platin (Spot) 849,00 854,00 -0,6% -5,00 +6,6% Kupfer-Future 2,95 2,95 +0,3% +0,01 +12,2% ===

