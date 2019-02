Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Prognose eines leichten Anstiegs des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) in diesem Jahr sei besser als vom Markt und von ihm erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings müsse der Chemiekonzern das Vertrauen des Marktes in die eigenen Prognosen noch untermauern./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-26/10:23

ISIN: DE000BASF111