Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2018 - Basler schließt 2018 mit stabilem Umsatz und hoher Profitabilität ab DGAP-News: Basler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2018 - Basler schließt 2018 mit stabilem Umsatz und hoher Profitabilität ab 26.02.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Vorläufige Geschäftszahlen / Jahresabschluss Vorläufige Geschäftszahlen für 2018: Basler schließt 2018 mit stabilem Umsatz und hoher Profitabilität ab - Umsatz 150,0 Mio. Euro (2017: 150,2 Mio. Euro) - Auftragseingang 154,0 Mio. Euro (2017: 153,6 Mio. Euro) - EBITDA 36,0 Mio. Euro (2017: 40,0 Mio. Euro, -10 %) - Vorsteuerergebnis 24,5 Mio. Euro (2017: 29,8 Mio. Euro, -18 %) - Free-Cashflow 1,3 Mio. Euro (2017: 22,0 Mio. Euro, -94 %) Ahrensburg, den 26.02.2019 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von Industrie-Kameras, legt heute vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 vor. In einem stagnierenden Marktumfeld 2018 konnte der Konzernumsatz auf dem hohen Niveau des Vorjahres stabilisiert werden und lag 2018 bei 150,0 Mio. Euro (VJ: 150,2 Mio. Euro). Auch der Auftragseingang bewegte sich mit 154,0 Mio. Euro nahe dem Vorjahreswert von 153,6 Mio. Euro. Die Basler AG festigte somit das in 2017 um fünfzig Prozent gesteigerte Umsatzniveau. Dabei kompensierte sie im Vergleich zum Vorjahr Großprojekte in der Elektronikindustrie durch Geschäft mit einer breiteren Basis an Kunden in weniger zyklischen Märkten. Das Vorsteuerergebnis sank insbesondere aufgrund geplanter strategischer Investitionen in Form von Personalaufbau auf 24,5 Mio. Euro (VJ: 29,8 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern summierte sich somit auf 16,3 % (VJ: 19,8 %). Mit diesen Resultaten erfüllt Basler die gegenüber dem Kapitalmarkt kommunizierte Prognose. Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von 1,3 Mio. Euro (VJ: 22,0 Mio. Euro, -94 %). Dieser wurde durch die Akquisition der Silicon Software GmbH im Juli 2018 außerordentlich belastet. Das Unternehmen hat die Position Finance Lease vom Operativen Cashflow in den Finance Cashflow in 2017 umgegliedert und folgt hiermit einem Verbesserungsvorschlag der DPR. Aus diesem Grund wurde zur besseren Vergleichbarkeit eine positive Korrektur des Free-Cashflows für 2017 um 3,4 Mio. Euro vorgenommen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 sowie der Geschäftsbericht 2018 werden am 21. März 2019 veröffentlicht. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 wird das Unternehmen ebenfalls mit dem Geschäftsbericht am 21. März 2019 veröffentlichen. Basler ist ein international führender Hersteller von hochwertigen Kameras und Kamerazubehör für Anwendungen in Fabrikautomation, Medizin, Verkehr und einer Vielzahl von weiteren Märkten. Das Produktportfolio umfasst Flächen- und Zeilenkameras in kompakten Gehäusegrößen, Kameramodule als Boardlevel-Varianten für Embedded Vision-Lösungen sowie 3D-Kameras. Abgerundet wird das Angebot durch das bedienerfreundliches pylon SDK sowie ein breites Spektrum von teils eigens entwickeltem Zubehör, das optimal auf die Kameras abgestimmt ist. Basler verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Computer Vision. Das Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008 Kontakt: Basler AG Verena Fehling Tel. 04102 463 101 Email: Verena.fehling@baslerweb.com 26.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781089 26.02.2019 ISIN DE0005102008 AXC0139 2019-02-26/10:31