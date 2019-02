flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes beendeten den Dienstag durchweg mit Kursverlusten. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 21.449,39 Punkten an der TSE aus dem Handel. Am stärksten verlor der australische ASX200, der mit einem Minus von 0,94 Prozent bei 6.128,40 Punkten schloss. Auch die jüngst außerordentlich starken festlandchinesischen Märkte drehten in den roten Bereich zurück. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit allesamt im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 11.446,29 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem soliden Auftakt in die neue Börsenwoche und beendete den Montag mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 11.505,39 Punkten. Ausgehend von der kurzfristigen Betrachtung des Intraday-Kursverlaufs vom Tagestief des 25. Februar 2019 bei 11.480,49 Punkten bis zum Tageshoch des 25. Februar 2019 bei 10.544,31 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.529/11.544 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.466/11.480/11.559/11.569/11.584/11.593/11.608/11.623 und 11.760 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.456/11.441/11.432/11.417/11.402 und 11.392 Punkten in Betracht.



flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/