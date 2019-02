Die Deutsche Bank hat Takeaway.com von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 48 Euro gesenkt. Konsolidierung und Reinvestitionen seien die aktuellen Themen in der Branche der Online-Essenslieferanten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anbieter dürften sich nun auf ihre Kernmärkte fokussieren und die geographischen Randaktivitäten verkaufen. Die Erlöse sollten in die Verteidigung der Wettbewerbsfähigkeit reinvestiert werden. Für die Abstufung von Takeaway.com seien Bewertungsgründe entscheidend./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 18:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-02-26/10:39

ISIN: NL0012015705