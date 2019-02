Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta013/26.02.2019/10:14) - Während der heutigen Bilanzpressekonferenz der 50Hertz Transmission GmbH präsentierte CFO Marco Nix die wichtigsten Kennzahlen des konsolidierten Jahresabschlusses 2018 der Eurogrid GmbH.



Kennzahlen (in Mio. EUR):



2018 2017 (angepasst) Umsatzerlöse 10.205 9.803 Gesamtumsatz 1.365 1.330 EBIT 385 322 Konzernergebnis 238 183 Bilanzsumme 7.638 7.114 Eigenkapital 1.495 1.357 Link zur Analyst Call-Präsentation: https://www.eurogrid.com/de-de/Publikationen/Präsentationen



Darüber hinaus hat die Eurogrid GmbH entschieden, die vertragliche Beziehung mit Moody's Investors Service zu beenden. Die Eurogrid GmbH und deren Anleihen werden weiterhin von Standard & Poors mit BBB+ bei stabilem Ausblick geratet.



Die Eurogrid GmbH (Eurogrid) ist ein Unternehmen der Energiebranche mit Sitz in Berlin. Eurogrid investiert in Elektrizitätsinfrastruktur und bietet seinen Kunden Services in diesem Bereich an. Das Unternehmen ist mehrheitlich im Besitz des börsennotierten belgischen Stromübertragungsnetzbetreibers Elia System Operator NV/SA (Elia). Eurogrid hält 100% der Anteile am deutschen Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz).



50Hertz sorgt mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Betrieb und den Ausbau des Übertragungsnetzes. Das Unternehmen ist für die Führung des elektrischen Gesamtsystems in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verantwortlich. Als Übertragungsnetzbetreiber im Herzen Europas steht 50Hertz für die sichere Integration der Erneuerbaren Energien, die Entwicklung des europäischen Strommarktes und den Erhalt eines hohen Versorgungssicherheitsstandards. Anteilseigner sind der belgische Netzbetreiber Elia (80 Prozent) sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, 20 Prozent). Als europäischer Übertragungsnetzbetreiber ist 50Hertz Teil der Elia Group und Mitglied im europäischen Verband ENTSO-E.



