(shareribs.com) London 26.02.2019 - Die Ölpreise liegen am Dienstag weiter unter Druck, nachdem es bereits am Montag kräftig nach unten ging. US-Präsident Trump hat die OPEC per Twitter aufgefordert, die Preise unter Kontrolle zu halten. Nachdem die OPEC zusammen mit Russland und anderen Staaten die Fördermengen im Januar bereits deutlich reduziert hat und eine weitere Verengung des Angebots in Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...