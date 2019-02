Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Vor zehn Jahren startete im Nationaltheater und der Nationalen Konzerthalle (National Theater and Concert Hall, NTCH) zum allersersten Mal das Taiwan International Festival of Arts (TIFA). Ziel war es, der Öffentlichkeit in Taiwan über künstlerische Darstellungen globale Trends näherzubringen und die kreative Energie der lokalen Kunstszene auf einer internationalen Bühne vorzustellen. Bei dem Festival geht es nicht bloß um die Richtung, die das NTCH eingeschlagen hat, sondern auch darum, das angepeilte Ziel konsequent weiterzuverfolgen. Mit diesem Erbe als starker Antriebsmotor hoffen wir, noch einen Gang zulegen zu können! Wir versuchen mithilfe von Kostproben von führenden Künstlern und künstlerischen Darbietungen mit Weitblick das TIFA als eines der wichtigsten jährlichen Kunstfestivals mit der größten Ausstrahlungskraft zu etablieren und es zu einem der am meisten beachteten Kunstevents zum Frühlingsanfang zu machen!



2019 geht das TIFA in sein 11. Jahr. Anlässlich dieses Neustarts positionieren wir das "TIFA" neu als ein Kunstfestival, das komplett von "Talent" und "Inspiration" bestimmt wird und an dem alle teilhaben können. Durch Vorführungen eines reichhaltigen und hervorragenden Angebots an künstlerischer Schaffenskraft soll das Publikum einen Leitfaden bekommen, um Kunst aus aller Welt mit "Weitblick" zu sehen. Zudem sollen alle Teilnehmer echte "Unterhaltung" erleben können. Wenn alles läuft wie geplant, wird sich das TIFA als Kunstfestival erfolgreich von einem Schaufenster für künstlerische Visionen hin zu einer Plattform für den Austausch zwischen Künstlern und Publikum entwickeln.



Das TIFA soll, als das wichtigste und fröhlichste Festival zu Beginn eines jeden Jahres, nicht bloß ein Fest für Kunstliebhaber sein, sondern genauso ein Kunstfestival, an dem sich alle erfreuen können. Mithilfe des Angebots, das von 19 tollen Programmen, die von inländischen und internationalen Künstlergruppen aus dem Bereich darstellende Künste auf die Beine gestellt werden, bis hin zu einem breiten und reichhaltigen Spektrum an Zusatzveranstaltungen reicht, hoffen wir, mehr Menschen mit den Werten des Kunstfestivals zu erreichen und alle, unabhängig von Herkunft und Interessengebiet, aber auch unabhängig vom Alter oder vom kulturellen Hintergrund miteinander zu verbinden, die dann eine gemeinsame Vorstellung entwickeln können. Jede und jeder wird einen Grund finden, um das NTCH zu besuchen, und alle werden von dem, was sie dort erleben, beeindruckt und bewegt sein.



Das TIFA 2019 steht bereit und wartet ab sofort auf Ihre Teilnahme!



2019TIFA-Website: http://tifa.npac-ntch.org



