splendid medien AG: Splendid Medien AG beruft neuen Finanzvorstand

DGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges
splendid medien AG: Splendid Medien AG beruft neuen Finanzvorstand

26.02.2019 / 11:24

Splendid Medien AG beruft neuen Finanzvorstand

(Köln, 26. Februar 2019) - Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1.5.2019 Björn Siecken zum neuen Vorstand der Splendid Medien AG bestellt. Björn Siecken folgt auf Hans-Jörg Mellmann, der aus persönlichen Gründen mit Ablauf seines Vorstandsvertrages zum 31.3.2019 aus dem Vorstand ausscheidet.

Björn Siecken, der wie sein Vorgänger innerhalb des Vorstands für den Bereich Finanzen, Investor Relations sowie Administration der Splendid Gruppe zuständig sein wird, ist Diplom-Kaufmann und Steuerberater. Nach seinem Studium war er zunächst in der Wirtschaftsprüfung tätig, u.a. bei PricewaterhouseCoopers. Im Anschluss übernahm er leitende Funktionen im Rechnungs- und Finanzwesen verschiedener Unternehmen - bei der REWE Group, der Deutsche Post DHL Group sowie zuletzt als CFO bei der SPORTTOTAL AG, Köln.

Der scheidende Finanzvorstand Hans-Jörg Mellmann gehörte von April 2011 der Geschäftsleitung der Splendid Medien AG an, seit März 2013 als Vorstand Finanzen. Sein Ausscheiden aus dem Vorstand erfolgt auf eigenen Wunsch. Aufsichtsrat und Vorstand der Splendid Medien AG danken Hans-Jörg Mellmann für seine nachhaltige, hervorragende Arbeit für die Splendid Gruppe und seine Verbundenheit mit dem Unternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Splendid Medien AG
Investor Relations
Karin Opgenoorth
Alsdorfer Str. 3
50933 Köln
Tel.: 0221-95 42 32 99
Fax: 0221-95 42 32 613
karin.opgenoorth@splendid-medien.com