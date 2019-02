Bonn (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Montag wurden keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research. Heute Morgen sei gemeldet worden, dass das vorläufige deutsche GfK-Konsumklima für März mit 10,8 Punkten auf seinem Vormonatsniveau verharrt habe. Damit bewege es sich nach wie vor in der Nähe seines zyklischen Hochs vom Beginn vergangenen Jahres und spreche für eine weiterhin solide Dynamik des privaten Verbrauchs in Deutschland. ...

