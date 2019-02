Graz (ots) - Für Journalisten ist der Eintritt kostenlos



Von 25. - 27. März lässt der Silicon Alps Cluster mit LetsCluster Summit 2019 https://letscluster.com/ ein internationales Highlight und eines der größten Events der Branche über die Bühne gehen, das die Scheinwerfer auf den Süden Österreichs richtet. Dann trifft sich erstmals die nationale und internationale HighTech Szene im Bereich Electronic Based Systems zum Erfahrungsaustausch. Die inhaltlichen Schwerpunkte von LetsCluster sind Smart Living, Smart Mobility, Health Technology, Artificial Intelligence, Robotic, Future Living, Cyber Security und Industry 4.0. Mit acht Side Events und einer HighTech Expo mit 50 Ausstellern werden 500 - 600 nationale und internationale Teilnehmer erwartet.



Fix zugesagt haben namhafte Branchengrößen der IT- und HighTech-Szene:



- AVL: Erik Bogner, Skill Team Leader AVL Vehicle Assessment - Flex: Erich Dörflinger, General Manager - Intel: Christin Eisenschmid, Managing Director, VP and General Manager Intel Germany - Liteon: Bruce Bateman, CTO LiteOn - NXP: Timo van Roermund, Technical Director Automotive Security at NXP Semiconductors - NIO: Dr. Angelika Sodian, Managing Director NIO UK - Virtual Vehicle: Dr. Jost Bernasch, CEO - Wild: DI Dr. Josef Hackl, Managing Director CEO WILD Gruppe Product Realisation



Für Journalisten ist der Eintritt kostenlos - bitte um Akkreditierung: +43 (0) 1 535 48 38 - 6210 oder melanie.remes@reichlundpartner.com



Kontakt: Pressekontakt:



Dr. Wolfgang Wendy Reichl und Partner PR +43 (0)664 828 40 76 wolfgang.wendy@reichlundpartner.com