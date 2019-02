Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der belgische Netzkonzern Elia will bei der deutschen Tochterfirma 50Hertz seinen Anteil nicht auf 100 Prozent aufstocken. "Die Philosophie von Elia ist, dass wir einen lokalen Partner haben", sagte Elia-Chef Chris Peeters in Berlin bei der Vorlage der 50Hertz-Bilanz. Es sei wichtig, dass das Unternehmen als Stromnetzbetreiber in der deutschen Gesellschaft verwurzelt bleibe.

Derzeit kontrollieren die Belgier 80 Prozent an 50Hertz, 20 Prozent die deutsche Staatsbank KfW. Das Geldhaus war auf Geheiß der Bundesregierung eingesprungen, um einen Einstieg Chinas in das deutsche Stromnetz abzuwehren. Die KfW soll sich nach den Vorstellungen des Wirtschaftsministeriums schon bald wieder von ihrer Beteiligung trennen. Laut Peeters gebe es viele Interessenten.

50Hertz konnte im vergangenen Jahr eine deutliche Gewinnsteigerung eingefahren. Das Ergebnis kletterte gegenüber 2017 um 56 Millionen Euro auf 238 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte. "Auch infolge unserer Effizienzbestrebungen konnten wir im abgelaufenen Jahr ein sehr gutes Ergebnis erzielen", sagte Finanzchef Marco Nix bei der Vorlage der Zahlen. Zur Verbesserung trug sowohl das Wachstum im On- und Offshoregeschäft bei als auch die Auflösung von Rückstellungen. Als Dividende überweist Nix 108 Millionen Euro an die Anteilseigner.

Der Umsatz im Netzgeschäft legte leicht von 1,33 auf 1,37 Milliarden Euro zu. Für die kommenden fünf Jahre plant 50Hertz Investitionen von 3,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen betreibt das Höchstspannungsnetz im Osten Deutschlands. Wegen des steten Zubaus von Windrädern und Solarenergie muss das deutsche Stromnetz stark ausgebaut werden. Durch bürokratische Genehmigungsprozesse und den zunehmenden Widerstand der Bevölkerung gegen neue Leitungen hinkt der Netzausbau um Jahre hinterher. Ohne ihn kann die Energiewende nicht gelingen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 05:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.