Indien griff nach eigenen Angaben ein Terroristencamp im pakistanischen Teil Kaschmirs an. Der pakistanische Außenminister bezeichnete dies als "schwerwiegende Aggression" und behalte sich das Recht auf Selbstverteidigung und eine angemessene Reaktion vor. Die Kurse in Asien gaben nach. Dadurch wird auch der DAX ausgebremst. BASF will die Dividende anheben. Die Aktien sind gefragt. Aixtron stehen dagegen unter Druck. Holger Scholze berichtet.