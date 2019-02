Die britische Notenbank will den Banken um das Brexit-Datum herum längerfristige Liquidität zur Verfügung stellen. Man werde ab dem 12. März bis Ende April jede Woche sogenannte indizierte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (ILTR) anbieten, teilte die Bank of England am Dienstag in London mit.

Die Geschäfte haben eine Laufzeit von sechs Monaten. Der Zins orientiert sich am aktuellen Leitzins. Die Maßnahme sollen den Banken mehr Flexibilität geben. Der Brexit soll am 29. März erfolgen. Laut informierten Kreisen will Premierministerin Theresa May jedoch eine Verschiebung dieses Datums vorschlagen./jsl/bgf/mis

