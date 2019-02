Mainfirst hat die Metro-Aktien mit "Neutral" und einem Kursziel von 15 Euro in die Bewertung aufgenommen. Während nach der Aufspaltung die Geschäfte von Ceconomy "kollabiert" seien, habe das Großhandelsgeschäft immerhin einen Großinvestoren gefunden, schrieb Analyst Cedric Lecasble in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Investmentbank. Das aber dürfte nur kurzzeitig als Kurstreiber wirken. Bei einem Verkauf der Supermarktkette Real winke dem Handelskonzern zudem ein Verlust./bek/tih

