Die Aktien von Santhera Pharmaceuticals (WKN: A0LCUK) kennen nach den gestern bekannt gegebenen positiven Daten in der Langzeitstudie für den Wirkstoffkandidaten Idebenon und einem Tagesgewinn von +124% am Montag auch heute kein Halten mehr und gewinnen erneut bis zu +74% dazu. Damit steigert das Papier seinen Kurswert an der Schweizer Leitbörse seit Montag von 5,71 auf 22,30 CHF.

Der neueste Langzeitstudienerfolg im Krankheitsfeld des Muskelschwunds (DMD) durch Santheras Wirkstoff Idebenon war als Anschlussstudie an die positive Phase-III-DELOS-Studie konzipiert. Idebonen war dabei als unter den Namen Raxone vermarktetes Medikament bereits wiederholt mit einer Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur ...

