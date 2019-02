Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern moderat an, so die Analysten von Postbank Research.In Ermangelung maßgeblicher Impulse von der Konjunkturseite hätten hierfür insbesondere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China befeuert hätten, verantwortlich gezeichnet. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,11% beziehungsweise -0,37% jeweils einen Basispunkt höher als am vergangenen Freitag rentiert. Am US-Rentenmarkt sei die Rendite 10-jähriger Treasuries um 2 Basispunkte auf 2,67% geklettert. (26.02.2019/alc/a/a) ...

