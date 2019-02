Der US-Hersteller Zero Motorcycles präsentiert mit der SR/F sein bisher leistungsstärkstes Elektro-Motorrad. Das 82 kW starke Strom-Bike mit einem maximalen Drehmoment von 190 Nm ist bis zu 200 km/h schnell und kommt mit einem 14,4-kWh-Akku laut Hersteller bis zu 320 Kilometer weit. Das 226-kg-Kraftpaket ist nach neuestem Stand vernetzt, sodass sich Ladezustand und Co. via Smartphone auch über die ...

