Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, und Qualcomm Technologies, Inc., präsentieren zusammen 5G-Netzservices auf Basis eines durchgängig konzipierten kommerziellen Sub-6-GHz-Systems. Mit der Live-Demo unterstreichen ZTE und Qualcomm Technologies ihren Vorsprung bei 5G-Technologien mit dem Ziel der vollumfassenden 5G-Kommerzialisierung.



Bei der Demo über 5G NR (New Radio) kommt ein durchgängig konzipiertes, praxistaugliches 5G NR-Netz unter realen Bedingungen zum Einsatz, bestehend aus ZTEs kommerziellen Produkten im Bereich Kernnetz und Funkbasisstation. Das verwendete ZTE 5G-Smartphone basiert auf der weltweit ersten kommerziellen 5G-Mobilplattform (Qualcomm® Snapdragon 855Mobile-Plattform) in Kombination mit einem Snapdragon X50 5G-Modem. Qualcomm Technologies lieferte auch die HF-Transceiver und HF-Frontend-Lösungen. Die Demo, bei der alle Spezifikationen von 3GPP R15 voll erfüllt werden, basiert auf dem NSA-Netzwerkmodus und dem 5G-Frequenzband N78 und nutzt das LTE B1-Frequenzband als festen Zugangspunkt.



Für diese Demo stellte ZTE eine umfassende Ende-zu-Ende-Lösung bereit, bestehend aus der funkseitigen One for All-Basisstation-Plattformlösung mit Unterstützung für 2G/3G/4G/5G an zentraler Stelle sowie Multimodus Baseband Units (BBU) mit der höchsten 2G/3G/4G/5G-Verarbeitungsleistung und den meisten Schnittstellen der Branche.



Ergänzt wird diese Konfiguration durch ZTEs "Common Core"-Kernnetz mit voller Konvergenz von 2G/3G/4G/5G/Fixed Network und UME. So entsteht eine konvergierte Netzwerkmanagementlösung für intelligenten Betrieb und Wartung.



"Die Kollaboration zwischen ZTE und Qualcomm Technologies beim MWC 2019 mit der Vorführung von 5G-Services auf Basis von ZTEs 5G-Mobilgerät und -system untermauert unsere Anstrengungen bei der 5G-Kommerzialisierung", sagte Xu Ziyang, CEO von ZTE. "Es ist ein großer Schritt, um 5G in die kommerzielle Phase zu überführen."



"Die 5G NSA Live-Demo beim MWC auf Basis der kommerziellen Infrastruktur von ZTE und Qualcomm Technologies' 5G-Modem und HF-Frontend liefert eine Vorschau, wie das 5G-Benutzererlebnis auf kommerziellen Geräten ab 2019 aussehen könnte", sagte Frank Meng, Chairman von Qualcomm China. "Wir freuen uns auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit ZTE und anderen führenden Unternehmen des Ökosystems, um die Einführung von 5G-Netzen und -Geräten zu beschleunigen."



Um die 5G-Kommerzialisierung voranzutreiben, arbeitet ZTE mit Industriepartnern intensiv an der Verifizierung von Schlüsseltechnologien und -lösungen sowie an Netzwerkbereitstellungen. Bei Testfortschritt und Leistung steht ZTE ebenfalls an erster Stelle. Mit erfolgreichen 5G-Testläufen und Gemeinschaftsprojekten mit mehr als 30 Netzbetreibern aus aller Welt ist ZTE bereit für die bevorstehende 5G-Kommerzialisierung.



Informationen zu ZTE



ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.



Qualcomm und Snapdragon sind eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated in den USA und anderen Ländern.



Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften.



