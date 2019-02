Die Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie,

konnte 2018 ein weiteres Rekordjahr verbuchen. Sowohl EBIT als auch EBITDA konnten jeweils um 2,1% gesteigert werden. Der Nettogewinn wuchs zum Jahresende signifikant um 83% auf 90 Mio. EUR an. Dieses starke Wachstum wurde hauptsächlich von der verbesserten Kapitalstruktur getragen, durch die die Finanzaufwendungen um rund 60% gesenkt werden konnten, und entspricht einem Ergebnis je Aktie von 2,65 EUR. Durch die starke Cash-Generierung konnte die Nettoverschuldung zudem auf 377 Mio. EUR reduziert werden, wodurch der Verschuldungsgrad auf 2.1x sank. Befesa schlägt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 50% des Nettogewinns und somit 1,32 EUR je Aktie vor.

Im Gesamtjahr 2018 steigerte Befesa den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 8% auf 720 Mio. EUR. Diese Entwicklung wurde vor allem durch Volumensteigerungen in beiden Kernsegmenten erreicht. Angetrieben durch die gesteigerte Kapazitätsauslastung in Südkorea, die Komplettauslastung des Werks in der Türkei und einer anhaltend hohen Auslastung in allen europäischen Anlagen recycelte Befesa 2018 im Stahlstaubbereich 9% mehr Gefahrstoffe als im Vorjahr. Im Bereich ...

