Elisabeth Wehling absolvierte an der University of California in Berkeley ein Masterstudium, wurde 2013 zum Doktor der Philosophie (Ph.D.) in Linguistik promoviert. Irgendjemandem im Leitungsgremium der ARD muss das mächtig imponiert haben. Und es klingt ja auch gewaltig: "Berkeley International Framing Institute". Etwas vom unbestreitbaren Ruhm der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...