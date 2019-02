Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Finanzdaten und -informationen, wurde bei den 2019 InsuranceERM Awards mit drei Preisen ausgezeichnet: als beste ERM-End-to-End-Lösung, beste Software zur Berichterstattung gegenüber Regulatoren, sowie beste Software für Stressszenarien. Diese drei Auszeichnungen folgen auf die beiden InsuranceERM-Auszeichnungen 2018 und zwei weitere Preise 2017.

Mithilfe unserer Software können Versicherer eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten in den Bereichen Kapital- und Solvenzberechnung, Datenverwaltung und Berichterstattung durchführen. Unsere modulare Lösung bietet sowohl Standardformelansätze als auch solche mit internen Modellen, um Versicherer bei der Automatisierung von Kapitalberechnungen, Analysen und Berichterstattung zu unterstützen. Dabei ist die im vergangenen Jahr eingeführt Lösung RiskIntegrity Insight ein cloudfähiges strategisches Tool, mit dem Versicherer sich darüber informieren können, wie ihr Geschäft auf verschiedene Planungs- und Stressszenarien reagieren wird.

Der Moody's Analytics Economic Scenario Generator ermöglicht Versicherern und Finanzinstituten die Durchführung umfassender Analysen zur Unterstützung ihres Risiko- und Finanzmanagements während unsere Versicherungslösung zur Berichterstattung bei regulatorischen Stellen Versicherern dabei hilft, regulatorische Meldepflichten wie Solvency II und ähnliche Solvenzvorgaben einzuhalten.

"Wir führen uns geehrt, bei den InsuranceERM Awards erneut ausgezeichnet worden zu sein", so Colin Holmes, Managing Director für Versicherungslösungen bei Moody's Analytics. "Wir sind stolz darauf, umfassende Lösungen zu liefern, mit denen unsere Kunden ihre sich ständig weiter entwickelnden Risikomanagement- und Compliance-Anforderungen erfüllen können. Wir haben Versicherer bei der Solvency II-Berichterstattung unterstützt und unterstützen sie jetzt bei ihrem Fokus auf den Rechnungslegungsstandard IFRS 17, der eine neue Herausforderung für sie darstellt."

"Moody's Analytics steht weiterhin bei Versicherungsrisiko- sowie Finanzmanagement- und Compliance-Technologie an vorderster Stelle", so Christopher Cundy, Managing Editor von InsuranceERM. "Die Auszeichnungen in drei Kategorien in diesem Jahr unterstreichen die kontinuierliche Weiterentwicklung der Versicherungsangebote des Unternehmens."

Versicherungslösungen von Moody's Analytics wurden auch bei den jüngsten Insurance Asset Management Awards und Risk.net Markets Technology Awards geehrt. Diese Auszeichnungen ergänzen eine wachsende Liste von Preisen und Würdigungen des Unternehmens.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzdaten und Analyse-Tools, um Führungskräften zu helfen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, umfassenden Informationsressourcen und innovative Anwendung von Technologie helfen unseren Kunden, zuversichtlich auf einem sich ständig weiter entwickelnden Markt tätig zu sein. Wir sind für unsere branchenführenden und mehrfach ausgezeichneten Lösungen bekannt, die aus Forschungs-, Daten-, Software- und professionellen Dienstleistungen bestehen und kombiniert eine nahtlose Kundenerfahrung bieten. Wir schaffen dank unserem Commitment in puncto Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und Fokus auf das Erfüllen der Kundenanforderungen Vertrauen in Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie unter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2017 Einnahmen von 4,2 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 12.600 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

