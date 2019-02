Der deutsche Karneval ist auf Unterstützung aus China angewiesen. Zwei Drittel aller nach Deutschland importierten Faschingsartikel stammen aus China, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Insgesamt importierte Deutschland 2018 Faschings- und Unterhaltungsartikel im Wert von 98,1 Millionen Euro. 67,7 Prozent der eingeführten Artikel kamen im vergangenen Jahr aus China. "Das närrische Treiben ist in Deutschland somit auch ein wirtschaftlicher Faktor", so die Statistiker./sat/DP/stw

