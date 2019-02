Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Takkt von 19,50 auf 16,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Renditen des Büromöbel-Versandhändlers ließen die Aktie attraktiv erscheinen, aber bei nachgebenden Konjunkturindikatoren bestehe die Gefahr sinkender Marktschätzungen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Dienstag vorliegenden Studie und kürzte seine Prognosen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-02-26/12:36

ISIN: DE0007446007