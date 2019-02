ASMALLWORLD AG Investoren-Update EQS Group-News: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation ASMALLWORLD AG Investoren-Update 26.02.2019 / 12:40 Sehr geehrte Investoren, Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ASMALLWORLD das Management des legendären North Island Resorts auf den Seychellen übernehmen wird. North Island ist auch das erste Hotel der neu geschaffenen ASMALLWORLD Hotel Collection, die das Ziel hat, die ASMALLWORLD-Community zu inspirieren an die schönsten Reiseziele dieser Welt zu reisen und die höchsten Standards an Gastfreundschaftlichkeit zu erleben. Weitere Details zu North Island finden Sie im beigefügten Investoren-Update. Mit freundlichen Grüssen, Jan Luescher CEO Löwenstrasse 40 | CH-8001 Zurich jan@asw.com | www.asw.com Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 781153 26.02.2019 ISIN CH0404880129 AXC0184 2019-02-26/12:41