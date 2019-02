In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um BASF, Infineon, Kraft Heinz, Tesla, BYD, Orocobre, Millennial Lithium und Medigene. BASF hat 2018 einen herben Gewinnrückgang hinnehmen müssen, insbesondere das Schlussquartal lief schlecht. Aber für 2019 hat der Konzern Besserung in Aussicht gestellt. Das beflügelt letztlich auch die Aktie. Bleibt die Frage, ob sich aus dem einem freundlichen Tag ein echter Aufwärtstrend entwickeln kann. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den erneuten Ausbruchsversuch der Infineon-Aktie, den Absturz des Ketchup-Imperiums Kraft Heinz, die Fortsetzung der SEC-Tesla-Saga, den Aufschwung der BYD-Aktie, die beiden Lithiumwerte Orocobre und Millennial Lithium und um ein vielleicht richtungsweisendes Lebenszeichen von Medigene.