Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Air France-KLM nach Investorenveranstaltungen mit dem neuen Konzernchef von 13,80 auf 14,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die Airline mit der Pilotengewerkschaft eine Einigung erzielt und die Grundsätze der Unternehmensführung geändert habe, stehe nun die Verbesserung der operativen Entwicklung ganz oben auf der Agenda, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-02-26/12:48

ISIN: FR0000031122