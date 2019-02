Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Aussagen des Recycling-Spezialisten zum neuen Jahr seien alles in allem ermutigend, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vom Unternehmen in Aussicht gestellten höheren Kosten bei der Behandlung von Zink stimmten sie jedoch etwas vorsichtig. Diese könnten auf die Marktschätzungen drücken./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 07:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

