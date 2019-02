Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat SAF-Holland anlässlich des Wechsels an der Vorstandsspitze auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Weggang von Detlef Borghardt komme unerwartet und sei eine schlechte Nachricht, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wies darauf hin, dass die vor wenigen Tagen veröffentlichte Gewinnwarnung des Lkw-Zulieferers bereits die dritte in nur sieben Monaten gewesen sei und stellte die mittelfristigen Ziele infrage./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-02-26/12:53

ISIN: LU0307018795