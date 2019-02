Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geschäftsjahr 2018 habe den Unternehmensprognosen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die für dieses Jahr in Aussicht gestellte Ergebnissteigerung sowie die Dividendenerhöhung seien zu begrüßen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:42 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-02-26/13:04

ISIN: DE000BASF111