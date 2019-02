Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Zwar habe er mit noch etwas besseren Zahlen gerechnet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine positive Einschätzung der Reederei-Aktie sei jedoch intakt. Die Volumina hätten sich im Schlussquartal 2018 stark entwickelt./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-02-26/13:05

ISIN: DE000HLAG475